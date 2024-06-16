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Людмила Самсонова выиграла турнир в Хертогенбосхе, Нидерланды победили Польшу на Евро-2024

Самсонова выиграла турнир WTA-250, Нидерланды победили Польшу на Евро. Главное к вечеру
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Сборная Нидерландов одержала волевую победу в матче с Польшей на Евро-2024, «Ротор» вернулся в Мелбет Первую лигу, Людмила Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосхе, «Газпром-Югра» разгромил «Ухту» в четвёртом матче финала Суперлиги по футзалу. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 16 июня.

Футбол

Сборная Нидерландов одержала волевую победу в матче Евро-2024 с Польшей

Появилось видео нападения на полицию во время шествия фанатов на Евро-2024

«Ротор» вернулся в Первую лигу, обыграв «Новосибирск» в стыковых матчах

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Самсонова стала чемпионкой травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе

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