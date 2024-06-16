Самсонова выиграла турнир WTA-250, Нидерланды победили Польшу на Евро. Главное к вечеру

Сборная Нидерландов одержала волевую победу в матче с Польшей на Евро-2024, «Ротор» вернулся в Мелбет Первую лигу, Людмила Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосхе, «Газпром-Югра» разгромил «Ухту» в четвёртом матче финала Суперлиги по футзалу. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 16 июня.
Футбол
Сборная Нидерландов одержала волевую победу в матче Евро-2024 с Польшей
Появилось видео нападения на полицию во время шествия фанатов на Евро-2024
«Ротор» вернулся в Первую лигу, обыграв «Новосибирск» в стыковых матчах
Хоккей
Главный тренер «Флориды» объяснил своё решение заменить Бобровского после 5 шайб
Теннис
Самсонова стала чемпионкой травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе
Джек Дрэйпер завоевал дебютный титул ATP, обыграв Берреттини в Штутгарте
Бокс/ММА
Результаты всех боёв турнира UFC on ESPN 58
Баскетбол
Микаэль Хопкинс покинул «Енисей» и продолжит карьеру в Японии
Авто
Экипаж «Феррари» №50 выиграл «24 часа Ле-Мана», Ломко — второй в LMP2
Волейбол
Определились все женские волейбольные сборные, которые примут участие в ОИ
Другие
«Газпром-Югра» разгромил «Ухту» в четвёртом матче финала чемпионата России