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Самсонова выиграла турнир WTA-250, Нидерланды победили Польшу на Евро. Главное к вечеру

Сборная Нидерландов одержала волевую победу в матче с Польшей на Евро-2024, «Ротор» вернулся в Мелбет Первую лигу, Людмила Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосхе, «Газпром-Югра» разгромил «Ухту» в четвёртом матче финала Суперлиги по футзалу. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 16 июня.

Футбол

Сборная Нидерландов одержала волевую победу в матче Евро-2024 с Польшей

Появилось видео нападения на полицию во время шествия фанатов на Евро-2024

«Ротор» вернулся в Первую лигу, обыграв «Новосибирск» в стыковых матчах

Хоккей

Главный тренер «Флориды» объяснил своё решение заменить Бобровского после 5 шайб

Теннис

Самсонова стала чемпионкой травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе

Джек Дрэйпер завоевал дебютный титул ATP, обыграв Берреттини в Штутгарте

Бокс/ММА

Результаты всех боёв турнира UFC on ESPN 58

Баскетбол

Микаэль Хопкинс покинул «Енисей» и продолжит карьеру в Японии

Авто

Экипаж «Феррари» №50 выиграл «24 часа Ле-Мана», Ломко — второй в LMP2

Волейбол

Определились все женские волейбольные сборные, которые примут участие в ОИ

Другие

«Газпром-Югра» разгромил «Ухту» в четвёртом матче финала чемпионата России