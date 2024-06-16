«Валенсия» предложила «Манчестер Юнайтед» £ 25 млн за покупку Гринвуда — Mirror

«Валенсия» сделала предложение «Манчестер Юнайтед» в размере £ 25 млн (€ 29 млн) о покупке крайнего нападающего Мэйсона Гринвуда. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, сам английский футболист изъявляет желание продолжить карьеру в Испании, где в минувшем сезоне он выступал за «Хетафе» на правах аренды.

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Напомним, в минувшем сезоне Гринвуд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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