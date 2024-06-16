Стало известно, какую сумму «Ростов» заплатил «Истиклолу» за переход вратаря Ятимова

Спортивный директор «Истиклола» Нуриддин Давронов прокомментировал переход голкипера Рустама Ятимова в «Ростов». Сегодня, 16 июня, ростовский клуб объявил о трансфере игрока.

«Рустам Ятимов подписал контракт с «Ростовом» сроком на пять лет. Сумма перехода составила € 250 тыс. Сегодня игрок попрощается с игроками и тренерским штабом «Истиклола», а 18 июня приедет в Россию и присоединится к сборам своего нового клуба», — приводит слова Давронова Sport24.

25-летний голкипер является воспитанником нижегородской «Волги». В «Истиклоле» он стал шестикратным чемпионом Таджикистана, а также четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В клубе он провёл 92 матча, из которых 39 «сухих». В активе голкипера 44 матча в составе сборной Таджикистана, 17 из которых ему удалось провести без пропущенных мячей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.