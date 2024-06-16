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Польша — Нидерланды: Гакпо сравнял счёт на 29-й минуте

Польша — Нидерланды: Гакпо сравнял счёт на 29-й минуте
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В эти минуты на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия) проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Нидерландов. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. На момент выхода новости счёт 1:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Польша
Перерыв
1 : 1
Нидерланды
1:0 Букса – 16'     1:1 Гакпо – 29'    

На 16-й минуте форвард поляков Адам Букса открыл счёт в игре. На 29-й минуте голландцы усилиями Гакпо сравняли счёт.

Национальные команды Польши и Нидерландов на Евро-2024 выступают в группе D. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Австрии и действующий вице-чемпион мира сборная Франции.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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