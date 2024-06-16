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Игрок Нидерландов Вербрюгген стал самым молодым вратарём в старте на Евро за 60 лет

Игрок Нидерландов Вербрюгген стал самым молодым вратарём в старте на Евро за 60 лет
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Голкипер сборной Нидерландов Барт Вербрюгген стал самым молодым голкипером, что вышел в стартовом составе на чемпионате Европы за 60 лет.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Польша
Перерыв
1 : 1
Нидерланды
1:0 Букса – 16'     1:1 Гакпо – 29'    

В матче Польша — Нидерланды в 1-м туре континентального первенства в Германии игрок национальной команды занял место в воротах в 21 год и 303 дня.

Самым юным голкипером за всю историю остаётся Хосе Анхель Ирибар, который защищал ворота сборной Испании на чемпионате Европы в 1964 году. На тот момент ему был 21 год и 108 дней.

В эти минуты на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия) проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Нидерландов. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. На момент выхода новости счёт в матче 1:1.

Барт Вербрюгген дебютировал за сборную Нидерландов в 2023 году, проведя за это время семь матчей, пять из которых сыграл «на ноль».

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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