Игрок Нидерландов Вербрюгген стал самым молодым вратарём в старте на Евро за 60 лет

Голкипер сборной Нидерландов Барт Вербрюгген стал самым молодым голкипером, что вышел в стартовом составе на чемпионате Европы за 60 лет.

В матче Польша — Нидерланды в 1-м туре континентального первенства в Германии игрок национальной команды занял место в воротах в 21 год и 303 дня.

Самым юным голкипером за всю историю остаётся Хосе Анхель Ирибар, который защищал ворота сборной Испании на чемпионате Европы в 1964 году. На тот момент ему был 21 год и 108 дней.

В эти минуты на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия) проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Нидерландов. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. На момент выхода новости счёт в матче 1:1.

Барт Вербрюгген дебютировал за сборную Нидерландов в 2023 году, проведя за это время семь матчей, пять из которых сыграл «на ноль».