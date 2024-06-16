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Саутгейт: дебютировать на Евро-2024 так же волнительно, как на чемпионате мира в России

Саутгейт: дебютировать на Евро-2024 так же волнительно, как на чемпионате мира в России
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями в преддверии дебютного матча «трёх львов» на чемпионате Европы — 2024 с Сербией, который состоится сегодня, 16 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это огромная честь — тренировать сборную своей страны и выступать на таком крупном турнире. Это так же волнительно, как было перед чемпионатом [мира] в России в 2018 году. Может, даже более волнительно. Если говорить о фаворитах, то вы видели, как сыграла Германия и как Испания провела первый тайм [в матче с Хорватией]», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Игра пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Орсато. Матч начнётся в 22:00 мск.

Последний раз сборные Сербии и Англии встречались в товарищеском матче в 2003 году. В том противостоянии английская национальная команда одержала победу со счётом 2:1.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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