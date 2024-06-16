Саутгейт: дебютировать на Евро-2024 так же волнительно, как на чемпионате мира в России

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями в преддверии дебютного матча «трёх львов» на чемпионате Европы — 2024 с Сербией, который состоится сегодня, 16 июня.

«Это огромная честь — тренировать сборную своей страны и выступать на таком крупном турнире. Это так же волнительно, как было перед чемпионатом [мира] в России в 2018 году. Может, даже более волнительно. Если говорить о фаворитах, то вы видели, как сыграла Германия и как Испания провела первый тайм [в матче с Хорватией]», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Игра пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Орсато. Матч начнётся в 22:00 мск.

Последний раз сборные Сербии и Англии встречались в товарищеском матче в 2003 году. В том противостоянии английская национальная команда одержала победу со счётом 2:1.