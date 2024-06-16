Источник: «Балтика» ведёт переговоры по Одоевскому и ещё двум игрокам «Зенита»

«Балтика» вступила в переговоры с «Зенитом» по трём футболистам. Об этом сообщает издание Metaratings.

По сведениям источника, помимо хавбека Владислава Сауся, калининградцам интересны ещё двое — вратарь Даниил Одоевский и полузащитник Евгений Ким. Возможны варианты как с арендой, так и с продажей игроков.

21-летний Одоевский минувший сезон провёл на правах аренды в «Волгаре», 20-летний Саусь весной на аналогичных условиях выступал за «Шинник», а 21-летний Ким защищает цвета «Зенита-2».

Напомним, по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги калининградская команда заняла 15-е место в таблице и вылетела в Мелбет Первую лигу. «Зенит» в сезоне-2023/2024 завоевал золотые медали чемпионата страны.