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В «Интере» рассказали, когда объявят о новом контракте с Лаутаро Мартинесом

В «Интере» рассказали, когда объявят о новом контракте с Лаутаро Мартинесом
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Президент миланского «Интера» Беппе Маротта рассказал, когда клуб объявит о продлении контракта с аргентинским нападающим Лаутаро Мартинесом. Ранее СМИ сообщили, что клуб пролонгирует трудовое соглашение с форвардом до 2029 года.

«Мы внимательны ко всему. Главное, чтобы у каждого игрока было сильное чувство причастности к клубу, чтобы он хотел продолжать свой опыт с нами. У нас спокойная ситуация, у нас нет игроков, желающих сейчас уйти», — приводит слова Маротты TMW Radio.

Лаутаро выступает за итальянский клуб с лета 2018 года, когда был выкуплен у «Расинга» за € 23 млн. В нынешнем сезоне он забил 26 голов и сделал шесть голевых передач в 42 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского форварда в € 110 млн.

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