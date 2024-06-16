В «Интере» рассказали, когда объявят о новом контракте с Лаутаро Мартинесом

Президент миланского «Интера» Беппе Маротта рассказал, когда клуб объявит о продлении контракта с аргентинским нападающим Лаутаро Мартинесом. Ранее СМИ сообщили, что клуб пролонгирует трудовое соглашение с форвардом до 2029 года.

«Мы внимательны ко всему. Главное, чтобы у каждого игрока было сильное чувство причастности к клубу, чтобы он хотел продолжать свой опыт с нами. У нас спокойная ситуация, у нас нет игроков, желающих сейчас уйти», — приводит слова Маротты TMW Radio.

Лаутаро выступает за итальянский клуб с лета 2018 года, когда был выкуплен у «Расинга» за € 23 млн. В нынешнем сезоне он забил 26 голов и сделал шесть голевых передач в 42 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского форварда в € 110 млн.