«Опыта нам не занимать». Капитан сборной Сербии Тадич — о матче Евро-2024 с Англией

35-летний крайний нападающий и капитан сборной Сербии Душан Тадич поделился мнением о грядущем матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором сербская национальная команда сыграет с Англией. Матч состоится сегодня, 16 июня.

«Опыта нам не занимать. Меня и [Александра] Митровича хорошо знают и помнят в Англии. Мы были важными игроками в тех командах, за которые играли. Сборная Англии — невероятная команда, но не думаю, что они нас недооценивают. Пусть даже они и считаются фаворитами турнира», — приводит слова Тадича официальный сайт УЕФА.

Игра пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Орсато. Матч начнётся в 22:00 мск.

Последний раз сборные Сербии и Англии встречались в товарищеском матче в 2003 году. В том противостоянии английская национальная команда одержала победу со счётом 2:1.