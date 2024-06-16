Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фигу — о сборной Португалии: у нашего футбола светлое будущее

Фигу — о сборной Португалии: у нашего футбола светлое будущее
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу высказался о перспектива сборной на чемпионате Европы в Германии.

«У португальского футбола светлое будущее, с учётом невероятного таланта нашего нынешнего поколения и постоянного притока многообещающей молодёжи благодаря работе академий. У Португалии сильная команда с хорошим балансом между опытными игроками и перспективной молодёжью. Как и на чемпионате мира, исход Евро часто решается во второстепенные моменты, что затрудняет прогнозы. Тем не менее Португалия входит в число пяти команд, которые выйдут на поле в первом матче с большой уверенностью в том, что смогут в нём победить», — приводит слова Фигу сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

На Евро-2024 Португалия будет играть в квартете F, где соперниками национальной команды станут сборные Чехии, Турции и Грузии.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Ренато Гойкович: уверен, Португалия выиграет Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android