«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого довёл беспроигрышную серию до 15 матчей, сыграв вничью с «Чэнду»

Завершился матч 15-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, и «Чэнду Жунчэн». Встреча завершилась вничью, со счётом 1:1.

В начале матча, на четвёртой минуте, защитник «Шанхай Шэньхуа» Цзян Шэнлун автоголом подарил преимущество сопернику. Однако уже на шестой минуте нападающий команды Леонида Слуцкого Сефас Малеле сравнял счёт в игре.

Подопечные российского специалиста не проигрывают в китайском чемпионате на протяжении 15 матчей, в которых они 11 раз одержали победу и четыре раза разделили очки с соперниками.

После 15 туров Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» набрал 37 очков и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Шанхай Порт» на одно очко, однако у этой команды есть один матч в запасе.