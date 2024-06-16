Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого довёл беспроигрышную серию до 15 матчей, сыграв вничью с «Чэнду»

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого довёл беспроигрышную серию до 15 матчей, сыграв вничью с «Чэнду»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 15-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, и «Чэнду Жунчэн». Встреча завершилась вничью, со счётом 1:1.

Китай - Суперлига . 15-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 14:35 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
1 : 1
Чэнду Жунчэн
Чэнду
0:1 Шэнлун – 4'     1:1 Малеле – 16'    

В начале матча, на четвёртой минуте, защитник «Шанхай Шэньхуа» Цзян Шэнлун автоголом подарил преимущество сопернику. Однако уже на шестой минуте нападающий команды Леонида Слуцкого Сефас Малеле сравнял счёт в игре.

Подопечные российского специалиста не проигрывают в китайском чемпионате на протяжении 15 матчей, в которых они 11 раз одержали победу и четыре раза разделили очки с соперниками.

После 15 туров Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» набрал 37 очков и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Шанхай Порт» на одно очко, однако у этой команды есть один матч в запасе.

Материалы по теме
Слуцкий рассказал, какую философию он пытается привить игрокам «Шанхай Шэньхуа»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android