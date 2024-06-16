Владимир Полуяхтов завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Оренбурга»

Бывший крайний защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов завершил карьеру футболиста, сообщает пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

Сообщается, что экс-игрок вошёл в тренерский штаб испанского специалиста Давида Деограсии.

Владимиру Полуяхтову 34 года, за «Оренбург» он играл с 2021-го. Ранее, с 2011 по 2017 год, защитник также выступал за оренбургкую команду. Также экс-футболист успел поиграть за самарские «Крылья Советов», махачкалинский «Анжи», сочинскую «Жемчужину» и санкт-петербургское «Динамо». Отметим, что Полуяхтов является двукратным победителем Мелбет Первой лиги.

В минувшем сезоне Владимир провёл 11 матчей с учётом всех соревнований, не записав на свой счёт результативных действий.