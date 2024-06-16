Тренер сборной Словении Кек: уверен, мы не будем туристами на Евро-2024

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек высказался о потенциале своей национальной команды на стартовавшем чемпионате Европы 2024 года в Германии.

«У нас довольно молодая команда, но потенциал огромен. Есть много игроков, которые прошли через юношеские сборные и сейчас являются стабильными игроками взрослой команды. Яка Бийол вырос в фантастического игрока, как и Адам Черин. Уверен, что Словения не будет туристом на Евро-2024. Хочу, чтобы ребята показали себя. И они дадут бой. Почему бы нам не задуматься о выходе из группы?» — приводит слова Кека официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче группового этапа Евро-2024 сборная Словении сыграет с национальной командой Дании. Игра пройдёт сегодня, 16 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Стартовый свисток арбитра о начале встречи раздастся в 19:00 мск. Сборные Словении и Дании выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются национальные команды Сербии и Англии, которые начнут играть сегодня в 22:00 мск.