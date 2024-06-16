Защитник Александр Мартынович высказался о времени, проведённом в «Рубине». Напомним, сегодня, 16 июня, казанцы объявили об уходе футболиста.

«Настал день, когда подходит к завершению моя история в казанском «Рубине». Эти два года получились по-настоящему незабываемыми! Мы вместе вернулись в РПЛ, а после этого провели достойный сезон в Премьер-Лиге. Выходить на поле в футболке «Рубина» с капитанской повязкой – большая честь и ответственность для меня. Хотел бы поблагодарить руководство, тренерский штаб, персонал клуба, а также всех причастных за совместную работу, ну и, конечно же, наших болельщиков, которые никогда не оставляли клуб без поддержки. Спасибо, Казань! Мы – «Рубин», нас не остановить!» — приводит слова Мартыновича пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Белорусский защитник выступал за «Рубин» с июня 2022 года. Всего за казанский клуб он провёл 48 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Ранее в России Мартынович выступал за футбольный клуб «Краснодар» с 2010 года. В составе команды центральный защитник провёл 269 матчей и забил шесть мячей.