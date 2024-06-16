Сборная Нидерландов одержала волевую победу в матче Евро-2024 с Польшей

Сегодня, 16 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Нидерландов. Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Порту, Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась победой Нидерландов — 2:1.

На 16-й минуте форвард сборной Польши Адам Букса открыл счёт, замкнув подачу с углового. На 29-й минуте форвард Нидерландов Коди Гакпо сравнял счёт с передачи защитника Натана Аке. На 83-й минуте нападающий Ваут Вегорст вывел сборную Нидерландов вперёд — 2:1.

Национальные команды Польши и Нидерландов на Евро-2024 выступают в группе D. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Австрии и действующий вице-чемпион мира команда Франции.