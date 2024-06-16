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Польша – Нидерланды, результат матча 16 июня 2024, счет 1:2, Евро-2024

Сборная Нидерландов одержала волевую победу в матче Евро-2024 с Польшей
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Сегодня, 16 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Нидерландов. Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Порту, Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась победой Нидерландов — 2:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Польша
Окончен
1 : 2
Нидерланды
1:0 Букса – 16'     1:1 Гакпо – 29'     1:2 Вегорст – 83'    

На 16-й минуте форвард сборной Польши Адам Букса открыл счёт, замкнув подачу с углового. На 29-й минуте форвард Нидерландов Коди Гакпо сравнял счёт с передачи защитника Натана Аке. На 83-й минуте нападающий Ваут Вегорст вывел сборную Нидерландов вперёд — 2:1.

Национальные команды Польши и Нидерландов на Евро-2024 выступают в группе D. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Австрии и действующий вице-чемпион мира команда Франции.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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