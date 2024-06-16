Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Ориньо подтвердил переход игрока в «Химки»

Агент Ориньо подтвердил переход игрока в «Химки»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Фабио Коста, представляющий интересы бывшего крайнего защитника «Родины» Ориньо, заявил, что футболист продолжит карьеру в «Химках».

«Ориньо действительно подписал контракт с «Химками» на три года», — приводит слова Косты Sport24.

12 июня «Родина» объявила о расставании с бразильским защитником. Ориньо и его представитель выкупили у московской команды контракт. Ранее источник из окружения Ориньо сообщил «Чемпионату», что бразилец перейдёт в «Химки».

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды в следующем сезоне выступят в Российской Премьер-Лиге. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Химки» подпишут защитника «Родины» Ориньо и интересуются вратарём сборной Болгарии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android