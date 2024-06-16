Агент Ориньо подтвердил переход игрока в «Химки»

Футбольный агент Фабио Коста, представляющий интересы бывшего крайнего защитника «Родины» Ориньо, заявил, что футболист продолжит карьеру в «Химках».

«Ориньо действительно подписал контракт с «Химками» на три года», — приводит слова Косты Sport24.

12 июня «Родина» объявила о расставании с бразильским защитником. Ориньо и его представитель выкупили у московской команды контракт. Ранее источник из окружения Ориньо сообщил «Чемпионату», что бразилец перейдёт в «Химки».

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды в следующем сезоне выступят в Российской Премьер-Лиге. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.