Польша — Нидерланды: Вегорст отличился на 83-й минуте

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В эти минуты на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия) проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Нидерландов. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 83-й минуте нападающий Ваут Вегорст вывел сборную Нидерландов вперёд.

Национальные команды Польши и Нидерландов на Евро-2024 выступают в группе D. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Австрии и действующий вице-чемпион мира сборная Франции.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.