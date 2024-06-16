Источник: экс-тренер «Торпедо» Горлов может войти в штаб «Ахмата»

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» и московского «Торпедо» Артём Горлов с большой долей вероятности войдёт в тренерский штаб «Ахмата». Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, инициатором приглашения тренера в клуб является рулевой грозненцев Магомед Адиев. Ожидается, что Артём Горлов будет работать в «Ахмате» в качестве тренера-аналитика.

Последним местом работы 36-летнего Горлова было московское «Торпедо». Под его руководством команда провела три матча в Мелбет Первой лиге, в которых одержала лишь одну победу и два раза сыграла вничью. Специалист также возглавлял «Пари Нижний Новгород» и «Енисей».

Напомним, «Ахмат» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.