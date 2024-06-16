Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: экс-тренер «Торпедо» Горлов может войти в штаб «Ахмата»

Источник: экс-тренер «Торпедо» Горлов может войти в штаб «Ахмата»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» и московского «Торпедо» Артём Горлов с большой долей вероятности войдёт в тренерский штаб «Ахмата». Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, инициатором приглашения тренера в клуб является рулевой грозненцев Магомед Адиев. Ожидается, что Артём Горлов будет работать в «Ахмате» в качестве тренера-аналитика.

Последним местом работы 36-летнего Горлова было московское «Торпедо». Под его руководством команда провела три матча в Мелбет Первой лиге, в которых одержала лишь одну победу и два раза сыграла вничью. Специалист также возглавлял «Пари Нижний Новгород» и «Енисей».

Напомним, «Ахмат» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Ахмате» высказались о выложенной фотографии Тодоровича в экипировке «Торпедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android