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Словения — Дания: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Словения — Дания: стартовые составы команд на матч Евро-2024
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Сегодня, 16 июня 2024 года, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словении и Дании. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словения
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд:

Словения: Облак, Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа, Стоянович, Черин, Элшник, Млакар, Шпорар, Шешко.

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Андерсен, Вестергор, Бах, Юльманн, Хёйбьерг, Кристиансен, Винд, Эриксен, Хойлунд.

Национальные команды Словении и Дании на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Сербии и финалист предыдущего Евро-2020 сборная Англии.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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