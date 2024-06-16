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Мбаппе похвалил Рангника перед матчем со сборной Австрии

Мбаппе похвалил Рангника перед матчем со сборной Австрии
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Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о возможной победе на чемпионате Европы — 2024, а также поделился мнением о национальной команде Австрии, с которой французы сыграют в 1-м туре.

«С национальной командой у меня ещё есть возможность выиграть Евро. Я надеюсь, что мы выиграем, если выйдем в финал, но мы должны думать о первом матче, так как он очень важен. Австрия — очень хорошая команда, и у них есть тренер-тактик, который знает, как удивить», — приводит слова Мбаппе Madrid Universal.

Напомним, матч Австрия — Франция состоится 17 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Австрийскую национальную команду возглавляет Ральф Рангник.

В группе D также сыграют сборные Польши и Нидерландов. Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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