Игрок сборной Нидерландов Вегорст забил победный гол первым касанием после выхода на поле

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст забил победный гол в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Польшей первым же касанием после выхода на замену.

Форвард появился на поле на 81-й минуте встречи, заменив Мемфиса Депая. А уже на 83-й минуте он отправил мяч в сетку ворот голкипера сборной Польши Войцеха Щенсны.

Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Порту, Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась победой Нидерландов — 2:1. Помимо Вегорста, в составе Нидерландов отличился Коди Гакпо. У сборной Польши автором забитого мяча стал форвард Адам Букса.