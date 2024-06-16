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Игрок сборной Нидерландов Вегорст забил победный гол первым касанием после выхода на поле

Игрок сборной Нидерландов Вегорст забил победный гол первым касанием после выхода на поле
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Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст забил победный гол в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Польшей первым же касанием после выхода на замену.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Польша
Окончен
1 : 2
Нидерланды
1:0 Букса – 16'     1:1 Гакпо – 29'     1:2 Вегорст – 83'    

Форвард появился на поле на 81-й минуте встречи, заменив Мемфиса Депая. А уже на 83-й минуте он отправил мяч в сетку ворот голкипера сборной Польши Войцеха Щенсны.

Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Порту, Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась победой Нидерландов — 2:1. Помимо Вегорста, в составе Нидерландов отличился Коди Гакпо. У сборной Польши автором забитого мяча стал форвард Адам Букса.

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