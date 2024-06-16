Стала известна сумма возможного трансфера Юрия Горшкова в «Спартак»

Трансфер защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова может обойтись «Спартаку» в общей сложности в 320 млн рублей. Об этом сообщил «РБ Спорт».

По данным источника, эта сумма включает себя 120 млн рублей в качестве отступных за переход Горшкова, 100 млн рублей подъёмных за подписание контракта и аналогичную сумму в качестве агентского бонуса. При этом красно-белые предлагают Горшкову контракт с зарплатой в 8 млн рублей в месяц, что в два раза больше, чем он мог бы получать в «Крыльях Советов».

Ранее издание Metaratings сообщило, что защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков близок к переходу в московский «Спартак». При этом журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале отметил, что «Зенит» может перехватить Горшкова у красно-белых.

Напомним, Юрию Горшкову 25 лет. В прошедшем сезоне он провёл за «Крылья Советов» 29 матчей в РПЛ, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В октябре 2023 года Юрий дебютировал за сборную России в игре с Кенией (2:2). В 2024 году он отыграл 45 минут в матче с Сербией (4:0), где отметился ассистом, и провёл всю игру с Беларусью (4:0).