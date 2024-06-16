Коди Гакпо признан лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Польшей

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Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо признан лучшим игроком матча с Польшей в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА. 25-летний форвард стал автором первого забитого мяча Нидерландов.

Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Порту, Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась победой Нидерландов — 2:1. Помимо Гакпо, в составе Нидерландов отличился Ваут Вегорст. У сборной Польши автором забитого мяча стал форвард Адам Букса.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.