Килиан Мбаппе заявил, что не примет участия в Олимпиаде-2024

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, что не примет участия в составе сборной Франции в предстоящих летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«У моего клуба твёрдая позиция по поводу этого: я не приму участия в Олимпийских играх. Надо понимать, что я перешёл в новый клуб. Хочу пожелать всего наилучшего сборной Франции. Надеюсь, они завоюют золотую медаль и привезут её домой», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Ранее сборная Франции объявила заявку на Олимпиду-2024, в которой не оказалось Килиана Мбаппе.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 3 июня «Реал» объявил о переходе Мбаппе. В минувшем сезоне французский нападающий сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач.