Агент голкипера Ивана Коновалова сообщил о предложении от зарубежного клуба

Агент Станислав Станиславский, представляющий интересы экс-голкипера «Балтики» Ивана Коновалова, высказался о будущем своего подопечного.

«Нам пришло конкретное предложение по Ивану. Могу сказать, что оно от клуба не из России», — сказал Станиславский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее 29-летний голкипер рассказал о своём желании перейти в московский «Спартак».

Коновалов перешёл в «Балтику» из «Тобола» в январе 2024 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает голкипера в € 250 тыс. Ранее футболист также выступал за казанский «Рубин», шотландский «Ливингстон», «Урал», жодинское «Торпедо», сербские клубы «Бачка» и «Раднички Ниш».