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«Оренбург» продлил контракт с 35-летним капитаном команды

«Оренбург» продлил контракт с 35-летним капитаном команды
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«Оренбург» продлил контракт с капитаном и крайним защитником команды Андреем Малых. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Капитан с нами! Андрей Малых продлил сотрудничество с ФК «Оренбург» ещё на сезон! 15-й сезон за «Оренбург», — написано в сообщении оренбургского клуба.

Андрею Малых 35 лет. Он выступает за «Оренбург» с начала 2010 года. На его счету 377 матчей в составе оренбуржцев, в которых он забил 15 голов и отдал 36 голевых передач. Кроме «Оренбурга», Малых в своей профессиональной карьере играл лишь в кировском «Динамо».

В минувшем сезоне-2023/2024 Андрей Малых принял участие лишь в четырёх матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Результативными действиями футболист не отметился.

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