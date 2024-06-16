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«Я несу ответственность за игроков». Мбаппе — о капитанской повязке в сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своих обязанностях в качестве капитана национальной команды на чемпионате Европы — 2024.

«Быть капитаном своей страны — удивительная вещь. Я буду гордиться тем, что ношу капитанскую повязку. Я несу ответственность за игроков. Я должен постараться сделать так, чтобы на международных соревнованиях у игроков всё шло хорошо», — приводит слова Мбаппе Madrid Universal.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Франция выступает в группе D, где также сыграют сборные Австрии, Польши и Нидерландов.