«Экстремисты находятся у ворот власти во Франции». Мбаппе высказался о выборах в стране

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о предстоящих внеочередных выборах в стране. Напомним, 9 июня президент Франции Эммануэль Макрон решил распустить Национальное собрание и провести досрочные выборы на фоне избирательного процесса в Европарламент. Первый тур пройдёт 30 июня, а второй — 7 июля.

«Мы находимся в решающий момент в истории нашей страны. Евро важен для нашей карьеры, но мы — граждане, и мы не оторваны от того, что происходит в нашей стране. Мы находимся в беспрецедентной ситуации и в важный момент для нашей страны. Мы — поколение, которое может творить историю.

Экстремисты находятся у ворот власти, у нас есть возможность выбрать будущее нашей страны. Я призываю всех молодых людей пойти и проголосовать, чтобы осознать всю важность ситуации. Я надеюсь, что мой голос донесётся до всех.

Килиан выступает против экстремистов, тех, кто разделяет [народ]. Я хочу гордиться тем, что надену эту майку (сборной Франции) 7 июля. Мы не должны скрывать это. Говорят, что нельзя смешивать политику и футбол. Я против раскола», — приводит слова Мбаппе Madrid Universal.