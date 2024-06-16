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Словения — Дания: Эриксен открыл счёт на 17-й минуте игры

Словения — Дания: Эриксен открыл счёт на 17-й минуте игры
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В эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия) проходит матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словении и Дании. Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу сборной Дании.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словения
Перерыв
0 : 1
Дания
0:1 Эриксен – 17'    

На 17-й минуте полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен вывел свою национальную команду вперёд.

Национальные команды Словении и Дании на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Сербии и финалист предыдущего Евро-2020 сборная Англии.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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