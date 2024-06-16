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«ПСЖ» определится с будущим Хави Симонса после Евро-2024 — L'Équipe

«ПСЖ» определится с будущим Хави Симонса после Евро-2024 — L'Équipe
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Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс не будет играть за парижскую команду после возвращения из сезонной аренды из «Лейпцига». Об этом информирует L'Équipe.

По данным источника, тренерский штаб «ПСЖ» не способен гарантировать футболисту игровое время, которое хочет Хави Симонс. Клуб определится с будущим игрока после окончания стартовавшего Евро-2024, отдавая приоритет вариантам ещё с одной арендой Хави Симонса.

Напомним, Евро-2024 будет проходить ровно месяц: с 14 июня по 14 июля.

Минувший сезон 21-летний Хави Симонс провёл в составе «Лейпцига» на правах аренды. Он отыграл за немецкую команду 43 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отметился 15 голевыми передачами. Срок его арендного соглашения в «Лейпциге» истекает летом 2024 года, а контракт с «ПСЖ» – летом 2027 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 80 млн.

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