Тренер сборной Польши Пробеж прокомментировал поражение от Нидерландов

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж прокомментировал поражение от Нидерландов в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024. Напомним, «оранжевые» одержали волевую победу со счётом 2:1.

«Прежде всего я хотел бы сказать спасибо всем польским болельщикам, тем, кто был здесь, и тем, кто смотрел игру по телевизору. Я сказал игрокам, что в некоторых моментах мы недостаточно долго держали мяч и недостаточно шли вперёд. Очень жаль, ведь обычно мы можем это делать.

Конечно, мы не сдаёмся. Мы должны сделать всё, чтобы выиграть два оставшихся матча. Я думаю, что мы можем быть всё сильнее и сильнее на этом турнире. Мы играли агрессивно, мы были близки к сопернику, мы были хорошо организованы», — приводит слова Пробежа пресс-служба УЕФА.