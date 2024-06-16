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Тренер сборной Польши Пробеж прокомментировал поражение от Нидерландов

Тренер сборной Польши Пробеж прокомментировал поражение от Нидерландов
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Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж прокомментировал поражение от Нидерландов в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024. Напомним, «оранжевые» одержали волевую победу со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Польша
Окончен
1 : 2
Нидерланды
1:0 Букса – 16'     1:1 Гакпо – 29'     1:2 Вегорст – 83'    

«Прежде всего я хотел бы сказать спасибо всем польским болельщикам, тем, кто был здесь, и тем, кто смотрел игру по телевизору. Я сказал игрокам, что в некоторых моментах мы недостаточно долго держали мяч и недостаточно шли вперёд. Очень жаль, ведь обычно мы можем это делать.

Конечно, мы не сдаёмся. Мы должны сделать всё, чтобы выиграть два оставшихся матча. Я думаю, что мы можем быть всё сильнее и сильнее на этом турнире. Мы играли агрессивно, мы были близки к сопернику, мы были хорошо организованы», — приводит слова Пробежа пресс-служба УЕФА.

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