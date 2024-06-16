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Президент «Кайрата» сообщил об интересе к Нуралы Алипу со стороны «Ман Сити» и «ПСЖ»

Президент «Кайрата» сообщил об интересе к Нуралы Алипу со стороны «Ман Сити» и «ПСЖ»
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Президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал о вариантах продолжения карьеры защитника «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алипа в одном из европейских топ-клубов.

«Как я отнёсся к новости про Алипа и «Манчестер Юнайтед»? Отлично отнёсся. Поверил ли в глубине души? Мы не то что поверили, мы этим занимаемся. И не только «Манчестер Юнайтед». У нас есть от «ПСЖ» предложение, в «Манчестер Сити» есть предложение. Готовое предложение? Общий разговор. И другие клубы», — сказал Боранбаев в эфире YouTube-канала ArchiBall.

Напомним, 24-летний Алип перешёл в «Зенит» из «Кайрата» в 2023 году. В минувшем сезоне защитник провёл за сине-бело-голубых 25 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

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