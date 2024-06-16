Коди Гакпо: Нидерланды — команда, которая никогда не сдаётся

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо высказался о победе над Польшей в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024. Напомним, «оранжевые» одержали волевую победу со счётом 2:1, а Гакпо стал автором одного из забитых мячей.

«Это был сложный матч, против сложного соперника. Очевидно, из-за того, что они забили первыми, было немного сложнее. Но мы создали много хороших возможностей, хороших моментов. Нам нужно быть более точными. Но в целом, я думаю, мы сыграли очень хорошо

Мы команда, которая никогда не сдаётся, и у нас есть хорошие запасные. Мы поменяли всю переднюю линию, и они вышли на поле и показали отличные результаты. Так что да, это тоже сильная сторона», — приводит слова Гакпо пресс-служба УЕФА.