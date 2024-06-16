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Коди Гакпо: Нидерланды — команда, которая никогда не сдаётся

Коди Гакпо: Нидерланды — команда, которая никогда не сдаётся
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Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо высказался о победе над Польшей в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024. Напомним, «оранжевые» одержали волевую победу со счётом 2:1, а Гакпо стал автором одного из забитых мячей.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Польша
Окончен
1 : 2
Нидерланды
1:0 Букса – 16'     1:1 Гакпо – 29'     1:2 Вегорст – 83'    

«Это был сложный матч, против сложного соперника. Очевидно, из-за того, что они забили первыми, было немного сложнее. Но мы создали много хороших возможностей, хороших моментов. Нам нужно быть более точными. Но в целом, я думаю, мы сыграли очень хорошо

Мы команда, которая никогда не сдаётся, и у нас есть хорошие запасные. Мы поменяли всю переднюю линию, и они вышли на поле и показали отличные результаты. Так что да, это тоже сильная сторона», — приводит слова Гакпо пресс-служба УЕФА.

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