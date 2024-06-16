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Кристиан Эриксен забил в первом матче Евро после инцидента с остановкой сердца в 2021 году

Кристиан Эриксен забил в первом матче Евро после инцидента с остановкой сердца в 2021 году
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Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен открыл счёт в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Словении. Игра проходит в эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу сборной Дании.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словения
Перерыв
0 : 1
Дания
0:1 Эриксен – 17'    

Таким образом, Кристиан Эриксен забил в первом матче чемпионата Европы после остановки сердца, случившейся в одной из игр Евро-2020. Напомним, инцидент произошёл летом 2021 года во время матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Дании и Финляндии (0:1).

Игрок сборной Дании вернулся в футбол в январе 2022 года после установки кардио-дефибриллятора, подписав контракт с «Брентфордом» во второй половине сезона-2021/2022. Летом того же года он перешёл в «Манчестер Юнайтед».

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