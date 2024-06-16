Андрей Чернышов: может, наступило время, когда сербы могут выиграть на Евро

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы 2024 года между сборными Сербии и Англии.

«В составе англичан играют звёзды, которые выступают в лучшем чемпионате в мире. Это нормально, что от Англии на любом турнире ждут победы, но вот последние годы не могут подобраться к титулу. Сейчас лучшее поколение за всю историю английского футбола.

Не думаю, что англичанам будет легко в матче с сербами. У Сербии много высококлассных футболистов из хороших чемпионатов. Просто им чего-то не хватает, когда они попадают в финальную стадию. Очень здорово проходят отборочные игры, но вот дальше чего-то не хватает. Может, сейчас наступило время, когда сербы могут выиграть, как когда-то хорваты. Матч для Англии будет сложным», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, игра между сборными Сербии и Англии пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Орсато. Матч начнётся в 22:00 мск.