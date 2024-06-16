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Капелло: Спаллетти всё сделал правильно с Албанией, я бы мог дать такие же инструкции

Капелло: Спаллетти всё сделал правильно с Албанией, я бы мог дать такие же инструкции
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Бывший главный тренер сборных Англии и России Фабио Капелло высказался по поводу матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы между национальными командами Италии и Албании (2:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
Окончен
2 : 1
Албания
0:1 Байрами – 1'     1:1 Бастони – 11'     2:1 Барелла – 16'    

Быстрый гол аутсайдера всегда переворачивает игру. Италия грамотно сыграла, получили преимущество, а дальше играли во владение. Спаллетти всё сделал правильно, я бы мог дать такие же инструкции. Первая победа есть, ждём следующих матчей, — приводит слова Капелло «Советский спорт».

Напомним, игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер. Матч завершился победой сборной Италии со счётом 2:1.

В группе с Италией и Албанией также находятся Испания и Хорватия. Их очный матч прошёл вчера, 15 июня. Игра закончилась разгромной победой испанцев со счётом 3:0. Сборная Италии встретится с Испанией 20 июня в 22:00 по московскому времени.

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Видеообзор победы сборной Италии над Албанией в матче 1-го тура Евро-2024
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