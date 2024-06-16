Капелло: Спаллетти всё сделал правильно с Албанией, я бы мог дать такие же инструкции

Бывший главный тренер сборных Англии и России Фабио Капелло высказался по поводу матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы между национальными командами Италии и Албании (2:1).

Быстрый гол аутсайдера всегда переворачивает игру. Италия грамотно сыграла, получили преимущество, а дальше играли во владение. Спаллетти всё сделал правильно, я бы мог дать такие же инструкции. Первая победа есть, ждём следующих матчей, — приводит слова Капелло «Советский спорт».

Напомним, игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер. Матч завершился победой сборной Италии со счётом 2:1.

В группе с Италией и Албанией также находятся Испания и Хорватия. Их очный матч прошёл вчера, 15 июня. Игра закончилась разгромной победой испанцев со счётом 3:0. Сборная Италии встретится с Испанией 20 июня в 22:00 по московскому времени.