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Вегорст в разговоре со своей девушкой предсказал, что забьёт победный мяч Польше

Вегорст в разговоре со своей девушкой предсказал, что забьёт победный мяч Польше
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Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст предсказал, что забьёт победный гол в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024 с Польшей (2:1), в разговоре со своей девушкой. Напомним, форвард появился на поле на 81-й минуте, а на 83-й забил гол своим первым касанием.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Польша
Окончен
1 : 2
Нидерланды
1:0 Букса – 16'     1:1 Гакпо – 29'     1:2 Вегорст – 83'    

«Мы доминировали в первом тайме и были лучшей командой. Мы создали шесть или семь очень, очень хороших моментов. Но мы должны быть более точными. Тогда вы сможете облегчить себе задачу, но мы этого не сделали.

Мой гол? Бывает, когда у вас есть предчувствие. Я рассказал об этом [своей девушке] сегодня утром, потому что она сомневалась, приедет ли она. Я сказал, что будет ничья за 20 минут до конца, а потом я выйду и забью. Иногда ты просто чувствуешь это. Я просто очень счастлив и горжусь», — приводит слова Вегорста пресс-служба УЕФА.

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