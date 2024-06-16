Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кака — о Беллингеме: он, безусловно, поборется за звание игрока года и за «Золотой мяч»

Кака — о Беллингеме: он, безусловно, поборется за звание игрока года и за «Золотой мяч»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Милана» и мадридского «Реала» Кака поделился мнением об уровне игры атакующего полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема.

«Беллингем невероятный. Он очень хороший игрок. Он очень молодой, но выглядит зрелым на поле. Он отлично читает игру, и, кажется, он не нервничает так, как можно ожидать от игрока такого возраста. Он далеко пойдёт и, безусловно, будет бороться за звание игрока года и за «Золотой мяч», – приводит слова Кака интернет-издание Daily Mail.

Напомним, 20-летний Беллингем в минувшем сезоне-2023/2024 сыграл 42 матча, забил 23 мяча и отдал 13 голевых передач в составе мадридского «Реала». За сборную 20-летний футболист дебютировал в ноябре 2020 года в домашнем матче со сборной Ирландии (3:0). На данный момент у Беллингема 29 матчей за Англию, три забитых мяча и пять результативных передач.

Материалы по теме
Тренер Сербии Стойкович — о Беллингеме: он определённо выиграет «Золотой мяч» в будущем
Уилшир — о Беллингеме на Евро-2024: надеюсь, за сборную Джуд будет забивать, как за «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android