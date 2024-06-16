Кака — о Беллингеме: он, безусловно, поборется за звание игрока года и за «Золотой мяч»

Бывший футболист «Милана» и мадридского «Реала» Кака поделился мнением об уровне игры атакующего полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема.

«Беллингем невероятный. Он очень хороший игрок. Он очень молодой, но выглядит зрелым на поле. Он отлично читает игру, и, кажется, он не нервничает так, как можно ожидать от игрока такого возраста. Он далеко пойдёт и, безусловно, будет бороться за звание игрока года и за «Золотой мяч», – приводит слова Кака интернет-издание Daily Mail.

Напомним, 20-летний Беллингем в минувшем сезоне-2023/2024 сыграл 42 матча, забил 23 мяча и отдал 13 голевых передач в составе мадридского «Реала». За сборную 20-летний футболист дебютировал в ноябре 2020 года в домашнем матче со сборной Ирландии (3:0). На данный момент у Беллингема 29 матчей за Англию, три забитых мяча и пять результативных передач.