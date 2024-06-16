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«Смешанные эмоции». Форвард сборной Польши Букса высказался об игре с Нидерландами

«Смешанные эмоции». Форвард сборной Польши Букса высказался об игре с Нидерландами
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Нападающий сборной Польши Адам Букса прокомментировал поражение от Нидерландов в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024. Напомним, «оранжевые» одержали волевую победу со счётом 2:1. Букса стал автором единственного гола поляков.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Польша
Окончен
1 : 2
Нидерланды
1:0 Букса – 16'     1:1 Гакпо – 29'     1:2 Вегорст – 83'    

«Я очень уважаю сборную Нидерландов, они провели фантастический матч. Но и мы показали хорошую игру. Мы были явными аутсайдерами не только в этой игре, но и вообще в этой группе, так что, думаю, мы можем гордиться своей сегодняшней игрой. Но, конечно, в таких соревнованиях важны только очки.

Я очень счастлив, что забил этот гол. Я всегда мечтал играть на таких турнирах, так что забить здесь — отличная история для меня. Но у меня смешанные эмоции, потому что, забив первый гол, мы пропустили два и не набрали ни одного очка. Тем не менее опыт был отличным, и я хочу ещё», — приводит слова Буксы пресс-служба УЕФА.

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