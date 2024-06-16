Матч Сербия — Англия станет единственным на Евро-2024 с ограничениями по продаже алкоголя

На матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между Сербией и Англией болельщикам будут продавать только слабоалкогольное пиво крепостью 2,8 градуса, сообщает Daily Mail.

По информации источника, за один раз будет разрешено заказать не более двух порций пива, а пронос алкоголя на трибуну и вовсе будет запрещён. Также отмечается, что матч между Сербией и Англией станет единственной игрой турнира, на которой будут действовать ограничения, связанные с алкоголем. Ранее УЕФА отнёс матч к категории повышенного риска.

Глава оргкомитета Евро-2024 в Гельзенкирхене Вильгельм Вессельс заявил, что в день матча будет реализовано около 80 тыс. литров пива.

Англия и Сербия находятся в группе С с Данией и Словенией. Очный матч между командами состоится сегодня, 16 июня, на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.