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Матч Сербия — Англия станет единственным на Евро-2024 с ограничениями по продаже алкоголя

Матч Сербия — Англия станет единственным на Евро-2024 с ограничениями по продаже алкоголя
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На матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между Сербией и Англией болельщикам будут продавать только слабоалкогольное пиво крепостью 2,8 градуса, сообщает Daily Mail.

По информации источника, за один раз будет разрешено заказать не более двух порций пива, а пронос алкоголя на трибуну и вовсе будет запрещён. Также отмечается, что матч между Сербией и Англией станет единственной игрой турнира, на которой будут действовать ограничения, связанные с алкоголем. Ранее УЕФА отнёс матч к категории повышенного риска.

Глава оргкомитета Евро-2024 в Гельзенкирхене Вильгельм Вессельс заявил, что в день матча будет реализовано около 80 тыс. литров пива.

Англия и Сербия находятся в группе С с Данией и Словенией. Очный матч между командами состоится сегодня, 16 июня, на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
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