Тренер сборной Бельгии Тедеско не включил свою команду в число фаворитов Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско ответил на вопрос о главных фаворитах чемпионата Европы 2024 года. Специалист не включил свою национальную команду в число претендентов на победу в финале турнира.

«У Франции прекрасные позиции, но и Португалия тоже фантастически выступила в квалификации. Испания, Англия и, конечно же, Германия на своём поле, вероятно, будут главными фаворитами», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. Сборная Бельгии сыграет в одной группе с Украиной, Словакией и Румынией. Первый матч состоится 17 июня. В нём бельгийская национальная команда встретится со Словакией. 22 июня сборная Бельгии сыграет с Румынией, а 26 июня — с Украиной.