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Сербия — Англия. Прямая трансляция
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Сербия — Англия: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Сербия — Англия: стартовые составы команд на матч Евро-2024
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Сегодня, 16 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Сербии и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Орсато. Матч начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы играющих команд:

Сербия: Райкович, Миленкович, Велькович, Павлович, Гудель, Живкович, Милинкович-Савич, Лукич, Костич, Митрович, Влахович.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Александер-Арнольд, Райс, Беллингем, Фоден, Сака, Кейн.

Последний раз сборные Сербии и Англии встречались в товарищеском матче в 2003 году. В том противостоянии английская национальная команда одержала победу со счётом 2:1.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Сербии и Англии, в группе C находятся Словения и Дания.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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