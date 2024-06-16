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Словения – Дания: результат матча 15 июня 2024, счет 0:0, ЕВРО-2024

Сборные Словении и Дании сыграли вничью в матче 1-го тура Евро-2024
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Сегодня, 16 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словении и Дании. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Бюттикон, Швейцария). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 1
Дания
0:1 Эриксен – 17'     1:1 Янжа – 77'    

На 17-й минуте полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен вывел свою национальную команду вперёд. Однако на 77-й минуте защитник сборной Словении Эрик Янжа сравнял счёт в матче — 1:1.

Национальные команды Словении и Дании на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Сербии и финалист предыдущего Евро-2020 сборная Англии.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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