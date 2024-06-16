Мбаппе: я играл с Месси, Буффоном и Погба, я готов взять роль лидера на себя

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о роли лидера национальной команды.

«В начале я был сосредоточен на себе и своих результатах. Теперь, когда я взял на себя роль лидера, я должен думать о своих товарищах по команде, прежде чем думать о себе и своём выступлении.

Я играл с Рамосом, Буффоном, Месси и Неймаром, лидерами парижской команды. В сборной у нас были такие лидеры, как Погба и Льорис, и сегодня я готов взять на себя эту роль лидера», — приводит слова Мбаппе Madrid Universal.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Франция выступает в группе D, где также сыграют сборные Австрии, Польши и Нидерландов.