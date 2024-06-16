Чичерин: Тюкавина никто не гонит сразу в лигу из топ-5 Европы, можно начать с Португалии

Бывший игрок московского «Динамо» Никита Чичерин поделился мнением о возможном переходе форварда бело-голубых Константина Тюкавина в европейский клуб.

«Сложно советовать, всё зависит от его ощущений внутри и предложенных вариантов, но как минимум рассмотреть их стоит. Что касается подходящего чемпионата, мы видим Арсена Захаряна в Испании – пока ему тяжело адаптироваться, у Миранчука тоже не сразу всё пошло. Объективно, в Англии тяжеловато Косте будет, в Италии, наверное, тоже. Я бы выделил Германию и Испанию.

Наверное, никто и не гонит Тюкавина сразу в топ-5 чемпионатов, можно начать и с каких-то других, например с Португалии. Выбрать чемпионат, за которым внимательно следят из топ-5 чемпионатов. А может, и в России поиграть, набить статистику, уверенность, но это очень тонкий момент, тут важно не пересидеть, если есть варианты», — приводит слова Чичерина Metaratings.

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

«Динамо» завершило сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Константин Тюкавин был признан лучшим игроком завершившегося сезона чемпионата.