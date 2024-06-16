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«Уже тошнит от постоянных дорог». Песьяков объяснил свой уход из «Ростова»

«Уже тошнит от постоянных дорог». Песьяков объяснил свой уход из «Ростова»
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, почему не продлил контракт с «Ростовом», истёкший по окончании минувшего сезона РПЛ.

— Так что побудило передумать и не продлеваться «Ростовом»?
— Матч со «Спартаком» стал звоночком. Сложись игра нормально — наверное, даже не задумывался бы об уходе. Но тот матч меня немного надломил.

— Это единственная причина, почему вы ушли в «Крылья»?
— Есть ещё одна — я устал от постоянных дорог. Уже тошнит от них, если честно. Георгич не зря часто акцентирует внимание на переездах. Наша логистика просто убивает! Все выходные — в автобусе, приехал в Ростов, пару часов поспал — и потопал на тренировку. Ну песня! А у меня большая семья, с ней хочется чаще проводить время, — приводит слова Песьякова Sport24.

Напомним, в конце мая «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Сергеем Песьяковым. Ранее российский вратарь представлял футбольный клуб «Ростов». К жёлто-синим голкипер присоединился летом 2017 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, 50 из которых отыграл «на ноль».

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