Защитник «Манчестер Юнайтед» Линделёф может воссоединиться с Жозе Моуринью

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Виктор Линделёф может перейти в турецкий «Фенербахче», который тренирует известный португальский специалист и бывший наставник манкунианцев Жозе Моуринью. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, у игрока остались хорошие отношения с Моуринью после ухода португальца из клуба. Сообщается, что на решение Линделёфа перейти в «Фенербахче» может повлиять также тот факт, что стан «красных дьяволов» в ближайшее время может пополнить центральный защитник «Эвертона» Джеррэд Брэнтуэйт — конкурент шведа по позиции.

Линделёф в текущем сезоне сыграл 28 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.