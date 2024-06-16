Игрок сборной Колумбии Хамес Родригес высказался о своём будущем

32-летний атакующий полузащитник бразильского «Сан-Паулу» и сборной Колумбии Хамес Родригес отреагировал на слухи о возможном переходе в «Бока Хуниорс».

«Я не планирую сейчас подписывать контракт с «Бока Хуниорс» или переезжать в Аргентину. Я полностью сосредоточен на Кубке Америки, а потом буду решать своё будущее», — приводит слова Родригеса журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Родригес принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

Кубок Америки пройдёт с 20 июня по 14 июля. Игры группового этапа будут проходить с 20 июня по 2 июля, четвертьфиналы — с 4 по 6 июля, полуфиналы — 9 и 10 июля, матч за третье место состоится 13 июля. Финальный матч Кубка Америки состоится в Майами 14 июля. Матчи Кубка Америки – 2024 примут 14 городов США.