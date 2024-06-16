Голкипер сборной Словении Ян Облак: мы знали, чего ожидать от датчан

Голкипер сборной Словении Ян Облак прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Данией, который завершился со счётом 1:1.

«Это был сложный матч. Мы знали, чего ожидать от датчан, так как дважды встречались с ними в отборочной стадии. Первые 20–30 минут мы, возможно, немного боялись, потому что некоторые из наших игроков не привыкли к матчам такого уровня. Но после этого мы заиграли лучше, создали несколько моментов и сумели забить», — приводит слова Облака официальный сайт УЕФА.

На 17-й минуте матча полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен вывел свою команду вперёд. Однако на 77-й минуте защитник сборной Словении Эрик Янжа сравнял счёт в матче — 1:1.

Национальные команды Словении и Дании на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Сербии и финалист предыдущего Евро-2020 сборная Англии, которые начали свой матч сегодня, 16 июня, в 22:00 мск.