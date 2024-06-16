Источник: «Химки» подпишут вратаря «Енисея» Ставера

Вратарь «Енисея» Евгений Ставер продолжит карьеру в подмосковных «Химках». Об этом информирует в телеграм-канале журналист Сергей Ильёв.

По сообщению источника, Ставер согласовал трёхлетний контракт с «Химками». Поскольку его соглашение с «Енисеем» истекло этим летом, он перейдёт в подмосковный клуб на правах свободного агента. Отмечается, что химчане согласились на условие футболиста установить в контракте сумму отступных на случай обратного вылета «Химок» в Первую лигу. При этом интерес к Ставеру проявлял и «Рубин».

26-летний Евгений Ставер выступал за «Енисей» с лета 2022 года. Всего за красноярскую команду он отыграл 49 матчей, в 12 из которых сохранил ворота «Енисея» в неприкосновенности. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2024 года. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ставера составляет € 500 тыс.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги и вернулись в РПЛ спустя год.